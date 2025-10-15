Minguzzi cinayeti davasında dikkat çeken gelişme

Türkiye'yi sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasıda sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekildi.

Kadıköy’de 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.’nin ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24’er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.’nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü.

İddialar infial yaratırken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),iddiaları yalanlayarak, alınan rapora ilişkin 'kaynaştırma raporu' olup, 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Sözcü