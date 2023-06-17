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MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı

MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

10 Haziran'da Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler MKE fabrika ankara patlama
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