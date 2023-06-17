MKE fabrikasındaki patlama ile ilgili 3 kişi tutuklandı
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
10 Haziran'da Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, 5 işçi hayatını kaybetmişti.
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçlamasıyla tutuklandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol