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  3. 11 Temmuz 2020 14:37

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında düzenlenen hava harekatlarında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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