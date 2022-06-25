MSB açıkladı: 2 bölgede 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 operasyonda toplam 7 teröristin etkisiz hale getilridiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
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