MSB açıkladı: 2 bölgede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 operasyonda toplam 7 teröristin etkisiz hale getilridiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.