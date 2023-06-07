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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Göklerin Kartalları, Terör inlerini “demirden pençeleri” ile yerle bir etmeye devam ediyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

Etiketler msb duyuru terör
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