MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Göklerin Kartalları, Terör inlerini “demirden pençeleri” ile yerle bir etmeye devam ediyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.