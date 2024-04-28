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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Etiketler MSB duyuru terör
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