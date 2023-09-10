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MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Etiketler terör terörist msb
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