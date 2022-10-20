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MSB'den kimyasal silah açıklaması

MSB'den kimyasal silah açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK'nın envanterinde kimyasal silah bulunmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı iddialarına yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır.

Dezenformasyon çabaları TSK’nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır." denildi.

AK Parti'den ''TSK kimyasal silah kullanıyor'' iddialarına çok sert yanıtAK Parti'den ''TSK kimyasal silah kullanıyor'' iddialarına çok sert yanıtPolitika

 

Etiketler milli savunma bakanlığı kimyasal silah tsk
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