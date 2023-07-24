MSB'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa’da ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen orman yangınlarına müdahale için 6 adet helikopterin görevlendirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Manisa'daki orman yangını için 2 adet S-70 ve 2 adet CH-47 helikopter, Kahramanmaraş'taki yangın için ise 2 adet S-70 helikopter görevlendirildiği kaydedildi.