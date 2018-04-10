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  3. 10 Nisan 2018 19:20

Muğla'da korkutan deprem ! Sallandılar...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da korkutan deprem ! Sallandılar...
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre 18.56'da Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.7 olarak duyurdu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın bodrum ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 19 km derinliğinde gerçekleşen depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.7 olarak açıkladı.

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