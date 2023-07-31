Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangın çıktı. Çıkan yangınına müdahale ediliyor.

Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra hava araçları da sevk edildi.



Ekipler, yangına müdahaleye başladı.