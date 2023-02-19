Muğla'da şaşırtan görüntü: Sahile gelenler şaştı kaldı

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahiline gelen vatandaşlar, deniz suyunun yaklaşık 50 metre çekildiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyunun 50 metre çekildiği görüldü. Durum karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, kumsalda yürüyüş yaparak bolca fotoğraf çektirdi.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık bir haftada 50 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.