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Murat Ongun, Kurum'u M5 metro hattının açılışına davet etti

Murat Ongun, Kurum'u M5 metro hattının açılışına davet etti
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Murat Ongun, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u, bugünkü konuşmasında seçim vaadi olarak açıkladığı M5 metro hattının açılışına davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının açılışına davet etti.

Kurum'un bugün yaptığı konuşmada 16 Mart'ta açılacak olan M5 metro hattını seçim vaadi olarak açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından Kurum'un konuştuğu videoyu alıntılayarak paylaşım yapan Ongun, "16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de" ifadelerini kullandı.

Etiketler metro açılış kurum murat ongun
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