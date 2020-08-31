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  3. 31 Ağustos 2020 18:12

Musa O., Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

''Nitelikli cinsel saldırı'' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Uzman Çavuş Musa O., Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi.

Musa O., Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi
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İçişleri Bakanlığı, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa O.'ın "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa O. isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."

O., Siirt Valiliği'nin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

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