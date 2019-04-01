İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü sayıldı; işte sonuç !
Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: ''İmamoğlu benden fazla oy aldı''
İstanbul'u karıştıran iddia: Sandık başkanları gözaltında !
İstanbul'u karıştıran iddia: Sandık başkanları gözaltında !
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
Oy verdiğiniz sandıktan hangi aday, hangi parti çıktı ? Sorgulama ekranı...
ABD'den skandal Türkiye kararı: Sevkiyatlar askıya alındı !
ABD'den skandal Türkiye kararı: Sevkiyatlar askıya alındı !
AK Parti'den şok açıklama: İstanbul'da oylarımız başka partilere aktarıldı
AK Parti'den şok açıklama: İstanbul'da oylarımız başka partilere aktarıldı
AK Partili Mehmet Özhaseki: ''Binlerce bariz hata var, biz öndeyiz''
AK Partili Mehmet Özhaseki: ''Binlerce bariz hata var, biz öndeyiz''
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
AK Parti, MHP'nin oylarına itiraz edecek !
AK Parti, MHP'nin oylarına itiraz edecek !
Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Nisan 2019 23:45

Muş’ta sokağa çıkma yasağı

Çoğunluğu HDP’nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta Valilik, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Muş’ta sokağa çıkma yasağı
A+ A-

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir. Kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ile naklini yasaklayabilir. Vali, bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Bu çerçevede, provokatif eylem hazırlığı olduğu, Muş’ta kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğinden toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması türü eylemler bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

AA’nın verilerine göre Muş’ta Cumhur İttifakının adayı Feyat Asya yüzde 34,83 ile birinci sırada, HDP’nin adayı Sırrı Sakık ve Sibel Genç 33,49 ile ikinci sırada görünüyor.

HDP Eski milletvekili Sırrı Sakık, Twitter’da özel harekatçıların sokağı kapattığı görüntüler paylaştı.

 Çoğunluğu HDP’nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta oyların yeniden sayılması için itiraz edilmişti. HDP’nin eşbaşkan adayı Sırrı Sakık, yaptıkları incelemede 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini, toplamda 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığını belirterek İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu.
 

muş , sokağa çıkma yasağı , ysk , sırrı sakık , yasak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM