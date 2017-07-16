Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı alındı

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi.

Başsavcılık, incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı.

Bu arada, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Almanya'da olduğu öğrenildi.



Altıoklar 15 Temmuz'un yıldönümüde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sahte darbenin bayramını kutlamak kadar büyük gerizekalılık... Ne hale getirdiniz ülkemin mazlum halkını ? Maymun ettiniz maymun." ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Altıoklar'ın paylaşımı olay oldu

MUSTAFA ALTIOKLAR KİMDİR?

Mustafa Altıoklar, 17 Haziran 1958 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi ve Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans bölümlerinden mezun olarak tamamladı.

Sinema ve televizyon dünyasında birçok yapımda adı geçen Mustafa Altıoklar'ın ilk eşi olan Yasemin Erkan'dan Arya Su adında bir kızı bulunmaktadır. Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun dayısıdır.