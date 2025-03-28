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Mustafa Varank'ın ''Espressolab'' paylaşımına inceleme

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Ticaret Bakanlığı, AK Parti milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Espressolab paylaşımları nedeniyle inceleme başlattı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve beraberindeki diğer AK Partili vekiller CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından kahve zinciri Espressolab'in Ankara'daki bir şubesini ziyaret etmişti. Bunun üzerine AK Parti Milletvekili Mustafa Varank hakkında ‘Örtülü Reklam’ yaptığı gerekçesi Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelen şikayetler ve kendi talebi doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından incelemeye tabi tutulduğunu açıkladı.

Varank yaptığı paylaşımda "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu" ifadelerini kullandı. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağını belirten eski Sanayi Bakanı, "Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.

Ticaret Bakanlığı, AK Parti milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Espressolab paylaşımları nedeniyle inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından Espressolab'e gidip video paylaşmıştı. Varank, videoda “Meclis’te 1 saatlik arada Espressolab’e gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi. Gençler mutlu, vekil arkadaşlarımız mutlu'' ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler ak parti Espressolab mustafa varank ticaret bakanlığı
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