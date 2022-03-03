Müzik yasağı kalktı mı? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tartışma konusu olan müzik yasağına ilişkin ''Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Birçok kişi müzik yasağını politik bir karar olduğu gerekçesiyle eleştirmişti.