Naci Görür'den Bursa uyarısı: ''Bu faylar daha büyük deprem üretebilir''

Bursa'da bu sabah meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Orhaneli Fay zonuna dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görür şunları kaydetti:

"Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri."