Bursa'da korkutan deprem

AFAD, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.05'de merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 4.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

DHA