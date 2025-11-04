Nafaka ödememe cezasına ''üst sınır'' ayarı geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı düzenlemesinde nafaka ödememe cezalarına "üst sınır" getirileceğini açıkladı. Yeni düzenlemede hapisteyken ödenemeyen nafaka için ikinci ceza uygulanmayacak ve toplam tazyik hapsi bir yılı aşamayacak.

Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili ceza düzenlemesinde değişiklik öngören ayrı bir taslak hazırladı. Taslaktaki en dikkat çekici düzenleme, ödenmeyen nafakalar sebebiyle borçluya uygulanan tazyik hapsine üst sınır getirilmesi.

Hükûmetin ve kamuoyunun gündeminde uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davalarıyla ilgili süreçlerin kısaltılmasını öngören çalışmada sona gelindi. Bu kapsamda aile hukuku konusunda en çok tartışılan alanların yeniden düzenlemesini öngören yargı paketinin kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile ara buluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi