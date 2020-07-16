NASA açıkladı; burçlar değişti! İşte 13'üncü burç

Bu açıklamanın ardından yıllardır süre gelen burçların tarihi de değişmiş oldu. 12 burç sistemine göre herkes burcunu biliyordu fakat çok fazla insanın burcu bir anda değişti. Örneğin oğlakların bir kısmı Yay burcu olurken, bir kısmı sabit kaldı.

Astroloji dünyası uzun süredir buçların sayısı hakkında tartışma yaşıyordu. Kimileri çok önceden 13 burç olduğunu ifade ederken, bir grup 12 burcun sabit olduğunu ileri sürüyordu. Son günlerde pek çok haber platformunda yer alan haberlerin kaynağı ise NASA’nın yayınladığı bir blog yazısına dayanıyor.

Yazıya göre; "Eksenel devinim" olgusundan dolayı Dünya'dan görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğu belirtiliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.

Başka bir deyişle binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda. NASA geçtiğimiz yıllarda gençler için kaleme alınan ve resmi sitesinde yer alan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmiş, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya’nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadesine yer verilmişti.

Akrep burcu yok olabilir

Yılan burcunun 13'üncü burç olarak eklenmesinin ardından hazırlanan takvimde çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Başak burcunun süresi 44 güne çıkarken, Akrep burcu 6 güne düştü. Önümüzdeki süreçte en yaygın burcun Başak, en az bulunan burcun ise Akrep olma ihtimali oldukça arttı.

Akrep burcu daha önce 22 günlük bir süreye sahipti. Ancak Yılan burcunun değiştirdiği dengelerde sadece 6 günlük bir süreye sahip.

12 Burç sistemi

Koç Burcu | 21 Mart - 20 Nisan

Boğa Burcu | 21 Nisan - 21 Mayıs

İkizler Burcu | 22 Mayıs - 22 Haziran

Yengeç Burcu | 23 Haziran - 22 Temmuz

Aslan Burcu | 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak Burcu | 23 Ağustos - 22 Eylül

Terazi Burcu | 23 Eylül - 22 Ekim

Akrep Burcu | 23 Ekim - 21 Kasım

Yay Burcu | 22 Kasım - 21 Aralık

Oğlak Burcu | 22 Aralık - 21 Ocak

Kova Burcu | 22 Ocak - 19 Şubat

Balık Burcu | 20 Şubat - 20 Mart

13 Burç sistemi

Koç Burcu | 18 Nisan - 13 Mayıs

Boğa Burcu | 13 Mayıs - 21 Haziran

İkizler Burcu | 21 Haziran - 20 Temmuz

Yengeç Burcu | 20 Temmuz - 10 Ağustos

Aslan Burcu | 10 Ağustos - 16 Eylül

Başak Burcu | 16 Eylül - 30 Ekim

Terazi Burcu | 30 Ekim - 23 Kasım

Akrep Burcu | 23 Kasım - 29 Kasım

Yılan Burcu | 29 Kasım - 17 Aralık

Yay Burcu | 17 Aralık - 20 Ocak

Oğlak Burcu | 20 Ocak - 16 Şubat

Kova Burcu | 16 Şubat - 11 Mart

Balık Burcu | 11 Mart - 18 Nisan

Burçlarda süreler ve tarihler nasıl değişti?

Koç Burcu: Süresi 5 gün kısaldı, 25 güne düştü. Daha önce 21 Mart'ta başlıyordu. Şimdi 18 Nisan'da başlıyor.

Boğa Burcu: Süresi 8 gün uzadı, 38 güne çıktı. Daha önce 21 Nisan'da başlıyordu. Şimdi 13 Mayıs'ta başlıyor.

İkizler Burcu: Süresi değişmesi. Daha önce 22 Mayıs'ta başlıyordu. Şimdi 21 Haziran'da başlıyor.

Yengeç Burcu: Süresi 10 gün kısaldı, 20 güne düştü. Daha önce 23 Haziran'da başlıyordu. Şimdi 20 Temmuz'da başlıyor.

Aslan Burcu: Süresi 6 gün uzadı, 36 güne çıktı. Daha önce 23 Temmuz'da başlıyordu. Şimdi 10 Ağustos'ta başlıyor.

Başak Burcu: Süresi 14 gün uzadı, 44 güne çıktı. Daha önce 23 Ağustos'ta başlıyordu. Şimdi 16 Eylül'de başlıyor.

Terazi Burcu: Süresi 6 gün kısaldı, 24 güne düştü. Daha önce 23 Eylül'de başlıyordu. Şimdi 30 Ekim'de başlıyor.

Akrep Burcu: Süresi 22 gün kısaldı, 6 güne düştü. Daha önce 23 Ekim'de başlıyordu. Şimdi 23 Kasım'da başlıyor.

Yay Burcu: Süresi 4 gün uzadı, 33 güne çıktı. Daha önce 22 Kasım'da başlıyordu. Şimdi 17 Aralık'ta başlıyor.

Oğlak Burcu: Süresi 4 gün kısaldı, 26 güne düştü. Daha önce 22 Aralık'ta başlıyordu. Şimdi 20 Ocak'ta başlıyor.

Kova Burcu: Süresi 6 gün kısaldı, 22 güne düştü. Daha önce 22 Ocak'ta başlıyordu. Şimdi 16 Şubat'ta başlıyor.

Balık Burcu: Süresi 2 gün uzadı, 30 güne çıktı. Daha önce 20 Şubat'ta başlıyordu. Şimdi 11 Mart'ta başlıyor.

Yılan Burcu'nun özellikleri neler?

Adından dolayı kimsenin kabullenmek istemeyeceği yılan burcunun hayli ilginç özellikleri var. Yılan kadını ve yılan erkeği arasında ise büyük farklar var. İşte hayatımıza 13. Burç olarak giren Yılan Burcu'nun özellikleri...

Yılan Burcu genel özellikler

Sessiz ve etkileyicidirler.

Hiç bir hedefe direk gitmezler.

İşlerini dolaylı yollardan hallederler.

Yılan insanı ile anlaşmak ya da ona yaklaşmak bile yeterince zordur. İlişki kurulması oldukça zor bi karaktere sahiptir.

Problem çözmek istemez kaçmayı tercih eder.

İnsanları etkilemeye çalışmak en önemli işidir.

Yılan kadını özellikleri

Güvenli ortamları sever, güvene ihtiyaç duyar. Tembeldir, kendisini geliştirmek yerine hazıra konup, kendini geliştiren bir erkek arar. Tutkulu bir kadındır. Toplumsal kurallara verdiği önem, Hırslı olmasına rağmen, çalışkan değil ve zekasını tam olarak kulllanmayı sevmez. Ama etrafında entellektüel olarak görünür. Öyle sanılması da hoşuna gider.

Yılan erkeği özellikleri

Yılan erkekleri güce bağımlı olmaları ile bilinirler. Dışarıdan insanlara soğuk gelseler de, içlerinde çok neşeli insanlardır. Bağımlılıkta kendisini temsil eden yılana benzeyen yılan erkekleri, birlikte olduğu kadını sahiplenmesiyle bilinir. En dikkat çekici özelliklerinden biri de yılan erkeklerinin neredeyse tamamının çok zeki olmalarıdır.

