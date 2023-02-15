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NASA'nın FINDER teknolojisi Türkiye'de kullanıldı

NASA'nın FINDER teknolojisi Türkiye'de kullanıldı
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen ve arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan insanları tespit etmesine yarayan FINDER teknolojisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından NASA'nın yan ürünü FINDER teknolojisinin Türkiye'de de kullanıldığı açıkladı. Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de hissedilen depremlerde ilk yardım ekiplerinin enkaz altında kalan kişileri tespit etmesi için kullanılan FINDER cihazları, Florida'daki SpecOps şirketi tarafından Türkiye'ye gönderildi.

Etiketler nasa FINDER teknoloji
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