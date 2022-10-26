NASA'nın uzman heyeti UFO'ların sırrını çözmek için çalışmaya başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) tanımlanamayan uçan nesneler, yani UFO'larla ilgili çığır açacak çalışması başladı.

Amerikan hükümeti tarafından "tanımlanamayan havai fenomen" (UAP) olarak ifade edilen UFO'ların var olup olmadığı on yıllardır merak uyandırıyor. NASA tarafından bir araya getirilen 16 üyeli heyet, bu çalışmada resmi ve ticari sivil sektörlerin derlediği görüntü ve diğer verileri değerlendirmeye odaklanacak.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre NASA tarafından başlatılan bu çalışmanın amacının geçtiğimiz dönemde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından başlatılan diğer bir araştırmadan farklı olarak sivil kaynakları içerdiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan Pentagon araştırmasında askeri pilotlar tarafından rapor edilen bilgilerin ABD savunma ve istihbarat yetkilileri tarafından değerlendirilmesi amaçlanıyor.

AÇIKLANAMAYANI AÇIKLAMAK

NASA haziran ayında çalışma için heyetin oluşturulduğuna dair yaptığı açıklamada UFO'ların kökeninin dünyanın dışından olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmiş ve heyetin dokuz ay sürecek çalışma sırasında UFO'lara ait verileri analiz etmek için bir yol haritası önermeden önce, görüntülerin nasıl organize edilip inceleneceğine ilişkin kendi stratejisini oluşturacağını ifade etmişti.

NASA çalışmasına ait ilk raporun önümüzdeki yılın ortalarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Çalışmada yer alan NASA yetkilileri UFO'lara ait verilerin anlaşılmasının gökyüzünde olanlara ait bilimsel sonuçlara varmak için büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yetkililerden Thomas Zurbuchen bunu "Verileri, bilim insanlarının dili ve açıklanamayanı açıklanabilir yapıyor" sözüyle dile getiriyor.

NASA'nın kurduğu UFO heyetinin başında Princeton Üniversitesi astrofizik bölümü eski başkanı David Spergel bulunuyor. Mountainview Enstitüsü Akıllı Yaşam Araştırması (SETI) araştırmacılarından Anamaria Berea, Rhode Island Üniversitesi'nden deniz bilimci biyolog Paula Bontempi ve California Üniversitesi'nden astrofizikçi Shelley Wright heyetteki üyelerden bazıları.

ARAŞTIRMALAR UFO'LARA DAİR YAKLAŞIMDA DÖNÜM NOKTASI OLUŞTURUYOR

ABD'li üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileri beş ay kadar önce Amerikan Kongresi'ne bilgi vererek kaydedilen UFO görüntüler listesinin 400'e ulaştığını, ancak bunların çoğunun ya ileri dünyevi teknolojiler, atmosferik ya da yabancı cisim olarak açıklanamadığını belirtmişti.

Pentagon tarafından yayınlanan videoların bazılarında, bilinen havacılık teknolojisinin ötesinde hız ve manevra kabiliyeti sergileyen ve görünür bir itici gücü ya da uçuş kontrol yüzeyi bulunmayan gizemli havai nesneler görülüyor.

NASA ve Pentagon'un paralel yürüttüğü çabalar, UFO'larla ilgili 1940'lardan bu yana yapılan gözlemlerin sonuçlarını çürütmek, saptırmak ve kötülemek için çaba harcadığı ifade edilen Amerikan hükümetinin yaklaşımı açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.