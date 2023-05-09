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Nesli tükenmekte olan benekli semenderler Sivas’ta görüldüler

Nesli tükenmekte olan benekli semenderler Sivas’ta görüldüler
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Nesli tükenme tehlikesi olan ve nadir görülen benekli semenderler Sivas'ta görüntülendi.

Sivas'ta genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender ikisi bir arada görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor.

EKİPLER HAYLİ ŞAŞIRDI
 
Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen Lekeli Semender görenleri de bir hayli şaşırttı. Ekipler Biyoçeşitlilik izleme çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler benekli semender sivas
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