Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltında

Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarındaki iddialar sonrasında tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği fenomenlerden Nihal Candan ve Bahar Candan da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru O.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve H.İ.S.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

OPERASYONUN PERDE ARKASI

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alınmasının nedeni 2020 yılında başlanan bir soruşturmaya uzandı. Zincirleme devam eden soruşturmalar 6 ay önce de araç dolandırıcılık konusuyla ilgili ikinci dalga operasyonla devam etmişti. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan O.A. ile bağlantılı oldukları, şüphelinin mağdurları kandırmak için lüks restoranlarda verdiği yemeklere katıldıkları öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020’de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul’da "gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran E.K.’nın liderliğini yaptığı şebeke, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Şebekenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin yaptığı vurgunun 90 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, adliyeye sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYON GEÇTİĞİMİZ MAYIS AYINDA YAPILDI

24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan çalışmaların ardından şebekenin devamı olduğu iddia edilen O.A.’nın liderlik ettiği bir grup takibe alındı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak “Ön ödeme" adıyla para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023’de Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda O.A ‘nın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda da 5 kişi tutuklandı.

LÜKS RESTORANTLARDA TANITIM YAPTILAR

Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan O.A. ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, O. A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekileri lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı. Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan Bahar Candan ile Nihal Candan’da katıldı. Sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla, müşterilere güven sağlamanın amaçlandığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’n sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler İstanbul’da, H.İ.S.’de Kars’ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler için savcılıktan ek gözetim izni alındığı belirtilirken, şüphelilerin sorgularına hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından devam edilecek.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Candan kardeşlerin kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Yazılı ve görsel medya organlarında “Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır.

DHA