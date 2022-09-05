  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Nilsu Berfin Aktaş'ın kocası sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde Gizem'i canlandıran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem rolüne hayat veren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş zor günler geçiriyor. Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik tutuklandı.

Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak... İddiaya göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Etiketler Nilsu Berfin Aktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Olaylı MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçıyla ilgili şoke eden iddia
Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi!
''Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıp, Meclis'i kaybedeceklerinden eminler''
TÜİK Ağustos 2022 tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı! Eyvah ki ne eyvah!
Mehmet Ali Erbil: ''Türkiye AK Parti ile rönesansı yaşıyor!''
Kız Kulesi’nin ''kayıp'' kubbesinin izi bulundu
Diyanet'ten şimdi de vadesiz hesap çıkışı: ''Vadesiz hesap uygun değildir!''
Kendisine küfür eden adama attığı tokat hayatını kararttı
Kaçak Suriyeliler, Türkiye sınırında böyle görüntülendi