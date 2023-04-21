Nisan ayının 11 seçim anketinin ortalaması alındı

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Nisan ayında açıklanan 11 seçim anketinin ortalaması alındı. İşte sonuç...

Kritik 14 Mayıs seçimlerine 1 aydan az bir zaman kala anket şirketleri son kamuoyu araştırmalarını peş oeşe açıklarken, Nisan ayında açıklanan 11 anketin ortalamasına göre, bu pazar seçim olsa adayların alacağı oy oranları da ortaya çıktı.



Twitter'da Mert Demir isimli kullanıcının hazırladığı anket ortalaması sonucu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.



Demir; ALF Araştırma, Aksoy Araştırma, Areda Survey, Asal Araştırma, Avrasya Araştırma, MAK, MetroPOLL, Optimar, ORC Araştırma, Orthus Araştırma ve Saros Araştırma'nın Nisan ayında yaptığı anketlerin ortalamasını aldı.



11 anketin ortalamasının alındığı çalışmaya göre bu pazar seçim olsa adayların alacağı oy oranları şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu: %46,5

Recep Tayyip Erdoğan: %44,7

Muharrem İnce: %6,4

Sinan Oğan: Yüzde %2,3