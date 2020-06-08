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  3. 08 Haziran 2020 23:10

O görüntülerin cezası belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu İzmir Kordon'da çekilen sosyal mesafesiz görüntüler için cezalar belli oldu. İzmir'de 3 gündür, parklarda, sahillerde sosyal mesafe kurallarına uymayan 300 kişiye idari para cezası uygulandı.

O görüntülerin cezası belli oldu
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İzmir'de il genelindeki sahillerde ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve kapalı alanda maske takmayan 300 kişiye idari para cezası kesildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alsancak, Konak, Güzelyalı ve Karşıyaka'daki sahillerin yanı sıra, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, son 3 gündür yapılan denetimlerde, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 300 kişiye idari para cezası kesildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı. 

Yeniçağ

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