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  3. 16 Ocak 2020 19:42

O isimden ilginç kriz önerisi: ''Maaşları düşürün''

Kendisini mevlevi üstadı olarak tanıtan ve Atatürk'le görüştüğünü söyleyen Mustafa Özbağ adlı şeyh, kriz için 'maaşları düşürün, geçinirler' önerisinde bulundu.

O isimden ilginç kriz önerisi: ''Maaşları düşürün''
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İzmir'de CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Mesnevi sohbetlerinin daimi konuşmacısı olan Mustafa Özbağ adlı şeyh, verdiği bir “sohbette” geçinemeyenler için "maaşları düşürün" önerisinde bulundu.

soL'da yer alan habere göre, daha önce Atatürk'ün kendisine İnönü'yü şikayet ettiğini ve "Dünyanın en büyük nükleer santralini yapın" dediğini de söyleyen gerici ismin açıklaması şöyle:

"Hani geldi birisi dedi ki ‘Ya Resulullah ben geçinemiyorum’ dedi.

‘Ne kadar maaş alıyorsun’ dedi.

Dedi ki; ‘5 dirhem alıyorum.’

‘Söyle’ dedi ‘Hazineye senin maaşını 3 dirheme indirsinler.’

O gitti Hazinedar’a dedi; ‘Hz. Peygamberin emri var. Bana 3 dirhem ödeyeceksiniz.’

Bir müddet sonra onunla karşılaştı. Sordu ona ‘geçinebiliyor musun?’

‘Allah razı olsun Ya Resulullah 3 dirhem olduğundan beri çok rahat geçiniyorum’ dedi.

Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. Bereket yok.

Sünnet ‘geçinemiyorum’ deyince ‘5’ten 3’e indir’ diyor.

Çocuğa harçlık veriyorsun örneğin. Ne kadar? Aylık 200 lira. Yetmiyor… 150 liraya düşüreceksin. Bu cimrilik değil bu sünnet. Yetirecek, bereketlenecek. Bereketini istesin Allah’tan.”

Sol

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İZMİR , MAAŞ , ŞEYH
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