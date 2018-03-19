O mesafe 5 dakikaya düşüyor ! Havadan görüntülendi

İBB tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri, çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul trafiğini rahatlatacak projedeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde alan Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği görülüyor.







Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı sürerken, Levazım- Baltalimanı-Ağazağa tünelleri için de ihale aşamasına gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgilere göre , Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla yürütülüyor. İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan tünel, Maçka Parkı’nda bulunan Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Kentsel Park Alanı’nda son bulacak. Projenin bitmesiyle Dolmabahçe-Levazım arası beş dakikaya düşecek.



