Öğrenciler, veliler dikkat! Okullarda kayıt takvimi değişti

LGS puanıyla öğrenci alacak özel liselerde bu yıl aynı gün içinde hem kesin hem yedek kayıtlar yapılacak. TÖZOK İstişare Kurulu Başkanı Gülan, ''Velileri bu yıl sıkışık bir takvim bekliyor. LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerekecek'' dedi.

Öğrencilerini 5 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile alacak özel liselerin kayıt takvimi belli oldu. Çocuklarını bu liselere göndermek isteyen velileri bu yıl daha sıkıştırılmış bir kayıt dönemi bekliyor. Geçen yılların aksine bu yıl liselerde yalnızca yarım gün kayıt takvimi olacak. Yedek listeler de aynı gün ilan edilecek. Aralarında Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan liselerinin de yer aldığı yabancı özel liseler de kayıtlarda aynı takvimi işleyecekler.

30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, çocuklarını bu liselere kaydettirmek isteyen velilerin bu yıl çok dikkatli olmaları ve LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerektiğini söyledi.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 30 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilerini bu sınav sonuçlarına göre alacak özel liseler de aynı gün taban puanlarını açıklayacaklar. Birinci önkayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Önkayıtlar 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te son bulacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri açıklanacak.

KESİN KAYIT İÇİN YARIM GÜN AYRILDI

Birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Saat 12.00'ye kadar asil listede olanlar kayıt yaptırabilecek. Yedek listeler de aynı gün saat 13.30'da açıklanacak. Bu nedenle velilerin okulda olması gerektiğini söyleyen Gülan "Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için de hakkınızı kaybedebilirsiniz" dedi. Kayıt işlemi ise saat 21.00'de son bulacak. Eğer boş kontenjan varsa ve okul isterse serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5, 6, 7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.

VEKÂLET VEREBİLİRSİNİZ

Sabah kesin kayıtlar, öğleden sonra yedekler olacağı için velilerin başka bir okula kayıt yaptırmak için hareket edecek zamanları hayli kısıtlı olacak. Bu nedenle anne ve babanın ayrı okullarda beklemesini öneren Gülan "Çocuklarının kayıt işlemleri için veliler vekâlet verebilir" dedi. Velilerin bu yıl okul tercihinde her zamankinden daha kararlı olması gerektiğini söyleyen Gülan "Kayıt yaptırdığınız okuldan vazgeçmeniz durumunda ödediğiniz ücreti yüzde 10 kesintili bir şekilde geri alabilirsiniz. Daha sonra LGS'yle öğrenci alan bir liseye çocuğunuzu kaydettirirseniz ücretin tamamını da alabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Sabah