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Öğrencilerin karne alacağı tarih belli oldu

Öğrencilerin karne alacağı tarih belli oldu

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin başlama tarihini açıkladıBakan Selçuk yüz yüze eğitimin başlama tarihini açıkladıGüncel

 

Etiketler karne karneler 2021 karne karneler ne zaman verilecek karne tarihi
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