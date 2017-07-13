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  3. 13 Temmuz 2017 18:51

OHAL Komisyonu'na başvurular başlıyor

İstanbul Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak müracaatların pazartesi gününden itibaren alınacağını duyurdu.

OHAL Komisyonu'na başvurular başlıyor
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu ve Başbakanlık tarafından 17 TemmuzPazartesi gününden itibaren başvuruların alınacağının ilan edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve  Esaslar" başlıklı tebliğinde belirtilen 6. maddenin 1. fıkrasında 'Başvurular,  Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet  sitesinde yayımlanan ve bu usul ve esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan  ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere  veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.'  şeklinde bildirilmiştir.

ohal komisyonu , istanbul valiliği