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Okul müdürüne yumruklu saldırı

Okul müdürüne yumruklu saldırı

Sivas'ta Şehit Adnan Saka Ortaokulu Müdürü 47 yaşındaki Feryat Çevik, aracını okul bahçesine park etmek isteyen E.G.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.G okul bahçesine aracını park etmek istedi. Bunu fark eden okul müdürü Feryat Çevik, E.G'yi uyardı. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü, E.G. Çevik'e saldırdı.

Aldığı yumruk darbesi ile burnundan yaralanan Çevik, sağlık ekiplerince Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şüpheli E.G. de gözaltına alındı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.G. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler okul okul müdürü saldırı
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