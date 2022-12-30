  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okuldaki akran zorbalığında 4 öğrenci için karar verildi

Okuldaki akran zorbalığında 4 öğrenci için karar verildi

Okuldaki akran zorbalığında 4 öğrenci için karar verildi
Güncelleme:

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

 

 

AA

Etiketler zonguldak okul akran zorbalığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski tip ehliyet sahiplerine iyi haber
Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi
İndirim beklerken dev zam geliyor! Koşun depoları doldurun
Pes! Yolcu otobüsünde çocuklarını unuttular
İhanet en yakınından geldi! Aldatılan kadından kan donduran intikam
İlber Ortaylı ''Çanakkale geçilmez sözünü Britanya Genelkurmayı söyledi''
Yılın son işlem gününde dolar ve altın zirvede
19 ekonomistin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu