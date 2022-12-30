Okuldaki akran zorbalığında 4 öğrenci için karar verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir okulda, öğrencinin arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 öğrenci savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, ifadelerine başvurulan 4 öğrenci Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğrenciler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olaya karışan 8, videoyu çekip paylaşan 2 öğrenci olmak üzere toplam 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlçedeki bir lisenin 11. sınıfında eğitim gören öğrencinin, dün sınıf arkadaşları tarafından oyun figürleri yapmaya ve şınav çekmeye zorlandığı, darbedildiği ve hakarete uğradığı görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, öğrencinin ailesi tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

AA