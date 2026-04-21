  3. Okullarda ''yüksek güvenlik'' dönemi: Kameralar Emniyet'e bağlanıyor!

Okullarda ''yüksek güvenlik'' dönemi: Kameralar Emniyet'e bağlanıyor!

Okullarda ''yüksek güvenlik'' dönemi: Kameralar Emniyet'e bağlanıyor!
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası 3 bakanlık düğmeye bastı. Okullara randevusuz girişler yasaklanırken; turnike sistemi, el dedektörü ve kameraların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlanması zorunlu hale getiriliyor.

Eğitim kurumlarında art arda yaşanan şiddet olayları üzerine İçişleri, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları geniş kapsamlı bir güvenlik protokolü hazırladı. Okullar artık yüksek güvenlikli alanlar olarak yeniden yapılanıdırılıyor. 

Turnike sistemi geliyor

Sabah'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte okullara randevusuz girişler tamamen yasaklandı. Ziyaretçiler artık okul yönetiminden onay almadan ve girişte el dedektörüyle aranmadan içeri giremeyecek. Birçok okulda pilot uygulaması başlayan turnike sistemi, tüm kurumlarda yaygınlaştırılacak. Ayrıca okul çevrelerinde emniyet güçlerinin GBT (Genel Bilgi Toplama) denetimleri sıkılaştırılacak.

Okullarda risk teşkil eden öğrencilerle alakalı risk değerlendirme puan usulü daha sıkı uygulanacak. Risk puanı yüksek okullarda, kolluk görevlisi bulundurulması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, okul giriş ve çıkış saatlerinde bir ekip aracının hazır bulundurulması sağlanacak.

Kameralar Emniyet'e bağlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "18 milyon öğrenci, yaklaşık 1.2 milyon personel, yaklaşık 75 bin okul, 100 küsur bini aşan kurum; bütün bunların hepsi bize bir veri havuzu sunuyor ve bu kadar büyük şey üzerinden analiz yapmak, anomalileri tespit etmek, politika geliştirmek artık manuel yöntemlerle mümkün değil. İş yapmak isteyen yöneticiye bütün verilerin sunulduğu bir ekran var" dedi.

Bakan Tekin, okullardaki güvenlik kameralarının İçişleri Bakanlığı’nın kontrolündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre edileceğini duyurdu. Halihazırda 55 bin okulun 21 bininde bulunan kamera sistemleri, kademeli olarak merkezi sisteme bağlanarak emniyet tarafından anlık izlenebilecek.

