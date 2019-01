On Numara sonuçları belli oldu İşte kazandıran numaralar

7 Ocak On Numara sonuçları belli oldu. Yeni yılın ilk On Numara çekilişinde şansını deneyen vatandaşlarımız biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ediyor.

On Numara'da 857. hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi gerçekleştirilen On Numara'da bu akşamın sonuçlarını sizler için derledik. İşte merakla beklenen 7 Ocak On Numara sonuçları...

7 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72, 77