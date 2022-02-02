  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Onur Şan'ın babası, usta sanatçı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Onur Şan'ın babası, usta sanatçı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Onur Şan'ın babası, usta sanatçı Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Türk halk müziği usta ismi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti. Turan, TRT Yurttan Sesler Topluluğu’nda uzun yıllar görev yapmıştı.

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.  

AHMET TURAN ŞAN KİMDİR?
Ahmet Turan Şan 25 Haziran 1956’da Sivas’ta doğdu.

 

İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun oldu.


1976 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Amatör, 1981’de de Yetişmiş Sanatçı unvanını kazanan Şan, abisi Ömer Şan, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler aldı.

Etiketler onur şan baba ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç anne TikTok videoları yüzünden velayetini kaybetti
Omicron'un ''acil'' semptomu belli oldu! Bu belirti varsa test yaptırın
Kar yağışı bir şehrimizi daha yuttu! Kar tünelleri 9 metreyi aştı
Yeni yılın ilk enflasyonuna 1 kala, dolar, euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Victoria Beckham için eşi David Beckham’dan şaşırtan itiraf
Aşılılar arasında en şanssız grup belli oldu
Eski AK Parti milletvekili: ''Erdoğan seçim öncesi ortalığı düzeltiyor''
Parkta dehşet! ''Kapışalım mı'' deyip evire çevire dövdü
İlber Ortaylı'dan ''Andımız'' çıkışı: ''Böyle abdeste böyle peşkir gelir''
Ünlü rapçi seks kaseti iddialarına isyan etti