ORC'den yeni anket: CHP denilince akla gelen ilk siyasetçi belli oldu

ORC Araştırma, ''CHP denildiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçiler kimlerdir?'' anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ORC Araştırma, 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette seçmenlere, “CHP denildiğinde aklınıza ilk gelen siyasetçileri söyler misiniz?” sorusunu yöneltti.

Anket sonuçlarına göre, CHP denildiğinde en çok hatırlanan isim yüzde 64,7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu'nu, yüzde 60,6 ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 45,1 ile üçüncü sırada yer alırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin yüzde 40,7 ile dördüncü sırada çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 36,3 ile beşinci sırada yer aldı.

