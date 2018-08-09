Ordu'dan acı haber: Sel sularına kapılan bir kişi öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. NTV canlı yayınına bağlanan İkizce Belediye Başkanı, "Hayatını kaybeden vatandaş Bayram Sekmen. Toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı" açıklamasında bulundu.
DERE TAŞTI, SAHİL YOLU KAPANDI
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, derelerin debisini yükseltti. Dün Cevizdere Irmağı’nın taşarak afete yol açmasının ardından Tabakhane Deresi de yatağına sığmayarak taştı.
Debisi yükselerek taşan dere, şehri tehdit etmeye başladı. Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz Sahil Yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Ünye Belediyesi anons yaparak çevredeki vatandaşları uyarıyor.
DHA