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  3. 02 Mart 2018 21:28

Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması !

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması !
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak."

Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor.

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