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Osman Öcalan hayatını kaybetti

Osman Öcalan hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ının koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Irak'ın Erbil kentinde koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah 04.30 sularında öldüğü belirtildi.

Öcalan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Son olarak Öcalan'ın TRT Kurdî'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.

Osman Öcalan, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'da gerçekleştirdiği saldırılarda emir veren isimler arasındaydı.

Etiketler osman öcalan
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