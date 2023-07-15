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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gaffarlı köyünde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gaffarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle kadaradan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 3 gün önce aynı bölgede çıkan yangında 3 dönüm alan zarar görmüştü.

Etiketler osmaniye yangın orman yangını
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