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Otel yangınının müfettiş raporları, başsavcılığa teslim edildi

Otel yangınının müfettiş raporları, başsavcılığa teslim edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili iki bakanlık müfettişi tarafından Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi'yle ilgili hazırlanan raporların Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğini bildirdi.

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi H.E.'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. H.E.'nin Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı. Otel yangını soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 

MÜFETTİŞ RAPORLARI BAŞSAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliği'ne teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler bolu kartalkaya otel yangını
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