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Otomobil satarken bu tuzağa dikkat! Sizi de arayabilirler

Otomobil satarken bu tuzağa dikkat! Sizi de arayabilirler
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İstanbul'da otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 23 kişilik şebeke çökertildi. Mağdurlardan biri, ''Otomobilimi satmaya ağabeyimle birlikte gitmiştik. İmzayı atmadan önce onu arayıp parayı alıp almadığını sordum. Ben almadım ama silahları var buradan çıkamıyorum cevabını alınca mecburen imza attım'' diye konuştu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından açılan soruşturmada 23 kişilik şebeke çökertildi. Asayiş Şube müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, 5 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda dolandırıcılık şebekesi üyesi biri kadın 23 kişi gözaltına alındı. İstanbul, Muş, Sakarya, Manisa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda baskın yapılan 28 adreste yapılan aramalarda  bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ele geçirildi. Özel Harekat Polislerinin katıldığı operasyonu polis kamerası görüntüledi. 

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin otomobillerini satmak için ilan veren kişilerle müşteri gibi irtibat kurdukları öğrenildi. Kurbanlarını "Biz esnafız", "Marketlerimiz var" gibi yalanlarla kandıran şüphelilerin satış için notere gidildiğinde "Para birazdan hesaba geçer", "İşlem yoğunluğundan para hesabınıza gelmemiştir" "Sen imzayı at para kolay" gibi sözlerle kurbanlarını ikna ettikleri öğrenildi. Mağdurların onlara inanarak satış için imza atmasının ardından şüphelilerin otomobillerle ortadan kayboldukları belirlendi. Şebeke üyelerinin kurbanlarının otomobillerin satışını durdurmaması için aynı gün içinde birkaç kez daha satış yapıp aracın izini kaybettirmeye çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda ise imza atmak istemeyen kurbanlarını silah göstererek korkutmaya çalıştıkları da tespit edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen dolandırıcılık çetesinin mağdurları, şüphelileri Dolandırıcılık Büro Amirliğinde teşhis etti. Mağdurlardan C.M., tehdit edilerek aracını satmak zorunda kaldığını söyleyerek "Otomobilimi satmaya ağabeyimle birlikte gitmiştik. İmzayı atmadan önce onu arayıp parayı alıp almadığını sordum. Ben almadım ama silahları var buradan çıkamıyorum cevabını alınca mecburen imza attım" dedi.

Bir başka mağdur O.S. ise "Noterin kapanma saatine yakın gitmiştik. Para şimdi gelir birazdan gelir diyerek beni kandırdılar. Noter de kapanacağı için imza attım. Otomobilimi yıkamaya götürdüklerini daha sonra para gelene kadar yanımda bekleyeceklerini söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Bir daha gelmediler" dedi.

Öte yandan şüphelilerin bir olayda kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin merdivenlerden hızla inerek kaçtığı, ardından mağdurların onu kovaladığı görüldü.  Şüphelilerle ilgili işlemlerin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, savcılıktan ek gözetim izni alınan şüphelilerin Cuma günü adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.

DHA

Etiketler otomobil dolandırıcı şebeke
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