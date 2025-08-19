Otoyolda akılalmaz anlar: Yol kesip sürücüyle tartıştılar
Adana'da otoyolda film sahnelerini aratmayan olayda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, tırın önünü kesti. Aracını durduran sürücünün tır şoförünü tehdit ettiği anlar kameralar ayansıdı.
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bir otomobilin sürücüsünün aniden tırın önüne kırmasıyla başladı.
Araçtan inen şahıs, tır sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bu esnada otomobilde bulunan bir kadın da inerek tartışmaya dahil oldu.
Tartışma nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Yol kesen kişiler, bir süre sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
İHA
