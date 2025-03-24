Özel ''Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi'' deyip boykot listesi açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasının ardından tüm hızıyla devam eden Saraçhane protestolarının 6'ncı gününde bir kez daha yüzbinlerce vatandaş İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde toplandı. CHP lideri Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada isim vererek çok sayıda firma için boykot çağrısı yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ederken İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önündeki "Saraçhane Demokrasi Nöbeti"nde yüzbinlerce kişi 6'ncı kez biraraya geldi.

Saraçhane'deki devasa mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalabalığa seslenirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok ağır ifadelerle hedef aldı.

Özel konuşurken ne zaman "Erdoğan" dese kalabalıktan "Tayyip istifa" sloganları yükseldi. Özel sık sık "arkadaşlar durun cümlemi bitireyim" dese de kalabalık sloganlarına devam edince Özel de "Tayyip beye büyük ilgi var" dedi.

Özel konuşmasında bir de boykot listesi açıkladı.

Özel, ayrıca bu akşamki konuşmasında yarın Saraçhane’de mitinglerin sonuncusunun yapılacağını söyledi.

İşte Özel'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün 6. gün; bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!

Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: Sizi hesap edemediler. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar.

Onların seçtiği fakirle fukura ile öğrenci ile genç ile uğraşır. Ama benim atadığım ben helikopterle hangi kupon araziyi beğendiysem not alır. Çok sıkışırsam satacak bir şey bulamazsam İstanbul'un bağrına bıçak saplarım. Benim yandaşlarım parasını para eder. Bir boğaz daha açarım, Kanal İstanbul yaparım. Etrafını da Katarlılara satarım' diye hesapladı.

Bu hesap 31 Mart 2019'a kadar tuttu. Dört tane gökdelen ile aldığı şehre 256 gökdelen oturttu. Katarlılara söz verdi, hayali Kanal İstanbul'du. Ama İstanbullular İstanbul'un emanetini Ekrem İmamoğlu'na verdiler.

Mehter marşları söyleyerek geldiler. Ama milletin tepkisini görünce hızla sıvıştılar. Osmanlı tokatı atmak isterken demokrasi tokatı ile tanıştılar. Ekrem evladınız, abiniz, kardeşiniz bu güzel şehre hizmet etmek için var gücü ile gece gündüz çalıştı.

Ekrem İmamoğlu yaptığı işlerle farkı 1 milyonun üzerine çıkardı. Eskiden Tayyip Bey her girdiği seçimi kazanıyordu. 31 Mart'taki seçimlerde kurulduğu gün gibi büyük memnuniyetle beyan ederim ki CHP 1. parti oldu.

Tayyip Bey sen kendi kendine sayıklama, burada gecemiz yok gündüzümüz yok biz sana söyleriz; İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.

Ekrem Bey'in adaylığından korkuyordu. Kimin aday olacağına partinin genel başkanı ve yönetimleri yerine adayımızı bütün üyelerimizle seçme kararı aldık. 1 milyon 500 bin olan üye sayımız 1 milyon 750 bine yükseldi.

Ekrem Bey'in alacağı ön seçim oylarından korkarak Ekrem Başkan'a açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, 35 yıl önce aldığı, aldığı 10 dersi yeniden verdiği diploması elindeyken bir gecede iptal ettiler.

Şimdi gençler okullarda eylem yapınca, onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki; 'Vizenin ne önemi var, diplomanın garantisi yok!' Ekrem Başkanın İstanbul'dan koparıldığından şahit olduk ama buna teslim olmadık!

31 yıl sonra Ekrem Başkan'ın diplomasını bir gecede iptal ettiler. Şimdi gençler okullarda eylem, boykot yapınca onlara vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki 'vizenin ne kıymeti var, diplomanın garantisi yok'.

Gelmeye çalışan arkadaşlara Galata'da engel oluyormuş. Galata'da şiddet var diyorlar! O şiddeti yapanları da talimatı verenleri de uyarıyorum, aklınızı başınıza alın! Oraya bizim örgütten en yakın arkadaşlar hızlı bir şekilde intikal etsinler. Galata'ya bir bakalım!

Ekrem Başkan'ın da bizim de arkamızda gençler, emekçiler, emekliler, koskoca bir İstanbul, Türkiye var.

Dün dedim ki kanal kanal bakın. Kim veriyorsa baş tacı, kim vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin, reklamlarını izlemeyin dedim. Dün biz bunu söyleyince hiç vermeyen ikisi, ekranı bölmüş ikiye, ortaya sizi koymuş, iki yana yorumcuları koymuş; ha vermiş, ha vermemiş...

Biz diyeceğiz ki biraz daha izleyeceğiz. Birazdan boykota gelip onların firmalarının adını söyleyeceğiz. Ama şimdi bakıyoruz bu gece ne yapacaklar diye... Ben önemli şeyleri söylerken o kanallar verirlerse ne âlâ, vermezlerse dibi görecekler!

(DİSK'e yönelik) İhtiyaç olunca genel grev yap, bunların nefes almasına izin verme!

Parayı senden benden kazanan, seyircisi yüzde 70'i bizden olan o iki merkez kanal düşünedursun... Kahvenin her türlüsünü severim; Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar.

Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'tan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!

Dün yapılan seçimle 1 milyon 750 bin CHP üyesi sandık başına koştu ve 1 milyon 653 bini oy kullanarak CHP içinde İmamoğlu'na oy verdi. Darbe sabahı kalkıp da artık İmamoğlu CHP'nin adayı değil, tüm Türkiye'ye emanettir deyip her sandığın yanına dayanışma sandığı koyduğumuz günden sonra pazar günü elinde koltuk değneğiyle, engelli arabasıyla, kimi komşusunun koluna girerek sandıklara koştu Türkiye.



Dayanışma sandıklarında dün 13 milyon 844 bin 70 oy kullanıldı. Toplam kullanılan 15,5 milyon oy adına şu anda odasına gelen televizyondan sizi izleyen ve drondan sizi gören İmamoğlu'na selam olsun Ekrem Başkan! Ekrem Başkanım görüyor musun, bu meydan seni selamlıyor! Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanını selamlıyor! Biliyorum, Ekrem Başkan da Saraçhane'yi selamlıyor, Türkiye'yi selamlıyor.

Silivri'den bir not daha var, seçilmiş TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'dan. Gezi'de nasıl omuz omuza direndiysek, bugün de öyle direniyoruz. Ekrem Başkan bugün misafirliğimize geldi, ona çok iyi bakacağız hiç merak etmeyin. Beraber çıkacağız, beraber mücadele edeceğiz; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

Yarın sabah saat 9:30'da Ekrem Başkanımızın yanında olacağım, ona sizden selam götürüyorum.

Kötülerin ittifakını, Türkiye ittifakı yenecek; ant içiyoruz!

Türkiye'de ister belediye başkanı ister milletvekili olsun; Erdoğan'ın içeri attığı herkes için demokrasiyi selamlıyoruz. Silivri'deki Ümit Özdağ'a, Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a selam olsun! Erdoğan kimi haksızca içeri atarsa bu meydan onun karşısındadır. Türkiye'yi, demokrasiyi, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Türkiye bölünemez, kardeşliğimiz engellenemez!

Bütün özgürlüklerin, bütün birlikteliklerin, yarınların, Türkiye'nin bir Suriye, Afganistan, İran olmamasının garantisi laikliktir, Türkiye laiktir laik kalacak!

Tayyip Bey'in ve atadıklarının yaptıklarının iki katını, Ekrem Bey yarı fiyatına yapmış. İleride çok büyük bir kampanya başlatarak İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını, bir cumhurbaşkanı adayının eşit şartlarda yarışması için tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz: İster tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez; ama tutuksuz yargılanması önemli, biz tarihi bir adım atıyoruz. İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz.

Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek! Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın! Tayyip Bey, benim belediye başkanım senin sorularını canlı yayında yayınlanacak mahkemede cevaplamaya, seni rezil rüsva etmeye, savcının yalanlarını burnundan getirmeye, seni milletin önünde sorgulamaya, iftirayı alnına vurmaya hazır; senin savcın karşımıza çıkmaya hazır mı! İmamoğlu'nun yargılanmasının TV'lerde canlı verilmesini, cevapların teker teker kanıtlarıyla verilmesini teklif ediyorum. Siz soruları canlı yayınlayın, millet hırsızı canlı görsün! Biz varız, Tayyip Bey buna yanaşamaz!

Filanca yapı gelip iftar yapacakmış. Yapının altını kazıyorsun İBDA-C çıkıyor, domuz bağları çıkıyor.

İşte Özel'in açıkladığı boykot listesi:

EspressoLab

D&R

İdefix

Demirören AVM

Kilim Mobilya

Ülker

Türk Petrol

Milangaz

Likitgaz

TRT

TGRT'nin İhlas Ev Aletleri

Turkuaz Yayınevi

Milli Piyango

Misli.com

İddaa.com

ETSTur

CNN Türk

Anadolu Ajansı