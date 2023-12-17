Özel okullar yine uyanıklık peşinde! Uzmanlar uyardı: O ücreti ödemeyin

Özel okullar yeni vergi düzenlemesiyle yüzde 8'den yüzde 10'a yükselen KDV oranındaki farkı erken kayıt yaptıran velilerden istemeye başladı. Uzmanlar bu talebin yasal olmadığını söyledi.

Özel okullar erken kayıt yaptıran velilerden ek KDV talebinde bulundu.

10 Temmuz 2023'te yapılan yeni vergi düzenlemesiyle yüzde 8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Sabah gazetesinin haberine göre özel okullar, çocuklarını erken kayıt döneminde kaydettirip yıllık ücretini peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için yüzde 2'lik KDV farkını talep etmeye başladı.

Birçok özel okulda velilere mesajlar gönderilerek, yıl sonuna kadar farkın yatırılması istendi. Okulla ters düşmek istemeyen bazı veliler de istemese de farkı ödemeye başladı.

Bazı okullar sadece eğitim ücreti için bazıları ise hem yemek hem eğitim hem de servis ücretine ayrı ayrı yüzde 2 KDV farkı istiyor. İsyan eden veliler hukuki haklarını kullanacaklarını belirterek, "Hukuki olarak ödeme yaptığımız tarihte fatura kesilmeliydi ve o günkü KDV oranı baz alınmalıydı. Okullar faturayı hemen kesmiyor, cebinde tutuyor, mağdur veliler oluyor" diyor.

Uzmanlar, "Talep yasal değil ödeme yapmayın" diyor. Sözleşmede belirlenen maddelerin zaman içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceğini belirten uzmanlar, tüketici lehine değişiklikler yapılabilir ama aleyhine yapılamaz değerlendirmesinde bulundu.

Vergileri geç ödemek için hemen fatura kesmediği belirtilen özel okulların vergi kanunundaki değişiklik sonrası yüzde 2'lik farkı velilerden istediğini belirten uzmanlar, faturanın ödeme yapıldıktan 7 gün sonra kesilmesi gerektiğini belirttiler.

Sabah Gazetesi