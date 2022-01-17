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Özge Şafak: ''Geçmişi Araladım''

Özge Şafak: ''Geçmişi Araladım''

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan ve müzik dünyasında “Geçmişi Araladım” teklisiyle adından söz ettiren Özge Şafak, hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 1988 Elazığ doğumlu olan ve 2014'ten beri Viyana'da yaşayan Şafak, müziğe dair çalışmaları için Türkiye ve Avusturya arası mekik dokuyor.

Henüz 9 Yaşında müzik eğitimine başlayan ve çok küçük yaştan beri konserler veren Özge Şafak, güzel sanatlar lisesinin ardından birincilikle kazandığı müzik öğretmenliği bölümünü yine dereceyle bitirip, master eğitimini tamamladı ve İstanbul’da bir liseye müzik öğretmeni olarak atandı. Bir süre sonra istifa edip Viyana’da jazz keman okudu. Öğretmenlik mesleğini severek icra ederken bir yandan Avrupa ve Türkiye’de konserler veriyor. Üstelik düet projeleriyle adından sıkça söz ettirirken, Özge Şafak’ın Yiğit Mahzuni ve Ceylan Koynat'la yaptığı düetler büyük beğeni topladı.

Özge Şafak, "Güzel ülkemdeki her kültür tanesini, ezgilerim ve müziğimle dünyaya taşımak istiyorum" derken;  söz, müzik ve aranjesi Bilal Sonses’e ait olan “Geçmişi Araladım” şarkısıyla Türkiye’de ve Avrupa’da  beğeni topladı. Kendi bestelerini YouTube kanalından yayınlayan sanatçı yeni projelerini aradı ardına sıralıyor. Çok yakında Taladro ile yapacağı düet şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

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